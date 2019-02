NBA: Marjanović starter u pobedi Filadelfije, Bogdanović 14 poena (VIDEO)

Beta pre 12 sati

Košarkaši Golden Stejta pobedili su noćas na svom terenu Sakramento sa 125:123 i zadržali najbolji skor u Zapadnoj konferenciji u NBA ligi.Aktuelne šampione predvodio je Stefen Kari sa 36 poena, sedam asistencija, šest skokova i dve ukradene lopte. On je iz 16 pokušaja postigao 10 "trojki". Kevin Durent pobedio je doprineo sa 28 poena, devet skokova i sedam blokda, dok je Demarkus Kazins protiv bivšeg tima postigao 17 poena uz 10 skokova.Najefikasniji u ekipi Sakramenta bio je Marvin Bagli sa 28 poena i 14 skokova, Badi Hild postigao je 19 poena uz sedam skokova, a Dearon Foks 18 poena i osam asistencija.Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović utakmicu je završio sa 14 poena, šest asistencija, tri skoka i dve ukradene lopte. Nemanja Bjelica nije igrao.Golden Stejt je vodio sa 123:117, 25,5 sekundi pre kraja, a Hild je zatim pogodio dve "trojke" i Kingsi su došli na dva poena zaostatka. Andre Iguadala promašio je dva od tri slobodna bacanja, a šansu da utakmicu odvede u produžetak propustio je Hild.Filadelfija je pobedila Majami sa 106:102, a srpski košarkaš Boban Marjanović je u poslednjih minut i po pogodio tri slobodna bacanja kojima je obezbedio pobedu. On je bio starter, a utakmicu je završio sa 19 poena i 12 skokova. Najefikasniji u ekipi Filadelfije bio je Tobajas Heris sa 23 poena i 11 skokova.Utakmicu je propustio Džoel Embid zbog problema sa kolenom.Dvejn Vejd bio je najefikasniji u ekipi iz Majamija sa 19 poena, a Dion Vejters postigao je 18.Los Anđeles Lejkersi pobedili su Hjuston sa 111:106. Najefikasnji u pobedničkom timu bili su Lebron Džejms sa 29 poena, 11 skokova i šest asistencija i Brendon Ingram sa 27 poena i 13 skokova. Kajl Kuzma dodao je 18 poena, šest skokova i pet asistencija.Hjuston je predvodio Džejms Harden sa 30 poena, šest asistencija i pet skokova. To je 32. uzastopna utakmica da je Harden postigao najmanje 30 poena po meču, što je drugi najduži niz u istoriji NBA lige.Kris Pol utakmicu je završio sa 23 poena, 10 skokova i devet asistencija, Erik Gordon sa 14, a Klint Kapela sa 12 poena i 11 skokova.Lejkersi su sredinom četvrte četvrtine gubili sa 19 razlike, a pri rezultatu 88:95, za šest minuta serijom 17:4 uspeli su da preokrenu. Džejms je za to vreme postigao osam poena, a Lejkersi su u poslednjem minutu imali i osam poena prednosti.To je šesti put ove sezone da su Lejkersi uspeli da pobede kada su gubili sa 15 ili više razlike.Košarkaši Milvokija pobedili su Boston sa 98:97 i zadržali najbolji skor u ligi. Bakse je predvodio Janis Adetokunbo sa 30 poena, od kojih je 12 postigao u poslednjoj četvrtini. On je imao i 13 skokova i šest asistencija. Kris Midlton postigao je 15 poena, uz 13 skokova i četiri asistencije, a ubacio je "trojku" u završnici utakmice kojom je obezbedio pobedu.U timu iz Bostona najefikasniji je bio Kajri Irving sa 22 poena, a dobru partiju prikazao je Al Horford sa 21 poenom, 17 skokova i pet asistencija.Milvoki je pobedio 15. put u poslednjih 17 utakmica i ima najbolji skor u ligi od 44 pobede i 14 poraza.U ostalim utakmicama Portland je pobedio Bruklin sa 113:99, dok je Klivlend pobedio Finiks sa 111:98 i naneo mu 16. uzastopni poraz. Finiks ima najlošiji skor u ligi (11-49), a poslednji put pobedio je 12. januara protiv Denvera.