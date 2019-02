Dačić: Do dogovora s Prištinom neće doći jer Albanci to ne žele

Do dogovora s Prišštinom neće doći, jer Albanci to ne žžele, ocenio je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić. On je za bijeljinsku televiziju BN sinoć rekao da razgraničenje Kosova nije ideja od juče, da se o tome priča godinama unazad i da je Srbija 2005. godine imala ponudu od međunarodne zajednice za podelu Kosova. - Treba voditi mudru politiku. Siguran sam da to Prišština neće prihvatiti, ali oni će biti odgovorni - kažže Dačić...