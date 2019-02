Đurić: Srbija neće dozvoliti ugrožavanje bezbednosti Srba na Kosovu

Beta pre 8 sati

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je danas da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da sačuva mir, ali neće dozvoliti da se ugrozi bezbednosi Srba na Kosovu.

"Srbija neće dozvoliti ugrožavanje njihove bezbednosti", rekao je Đurić za televiziju Pink i dodao da je to predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče u razgovoru sa predstavnicima Srba sa Kosova jasno poručio.



On je kazao da kada Srbi čuju Vučićevu poruku onda znaju da iza njih stoji Srbija sa svojom ozbiljom politikom.



Reagujući na poziv predsednika kosovskog parlamenta Kadrija Veseljia Makedoniji i Crnoj Gori da se zajedno s Kosovom udruže protiv Srbije, Đurić je rekao da to jasno pokazuje kakva je suština poliitike Prištine.



Oni ne žele normalizaciju odnosa već koaliciju za sukob, rekao je Đurić, navodeći da je dobro što je to odbačeno iz Crne Gore i Skoplja.



Na pitanje da li je vlada jedinstvena u politici prema kosovskom problemu, s obzirom na polemiku ministara Ivice Dačića i Nenada Popovića o razgraničenju, on je rekao da je vlast od 2012. neuporedivo više uradila na zaštiti državnih i nacionalnih interesa nego što je učinjeno od 1999.

On je rekao da je "paradoksalno da se na Ustav pozivaju oni u čije se vreme Crna Gora odvojila od Srbije, sporazumom sa Solanom zbačen važeći savezni Ustav, povučena granica na Jarinju".



"Neki optužuju Vučiča i njegove saradnike za izdaju, a trinaest zemalja je za vreme ove vlasti povuklo svoje priznanje nezavisnosti Kosova", rekao je Đurić