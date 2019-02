Dveri: Revolt građana prema RTS-u i Dačiću zbog Kosova

Beta pre 1 sat

Politički savet pokreta Dveri saopštio je danas da se pridružuje revoltu i osudi koju je šira javnost pokazala prema snimku Radio-televizije Srbije u kojem je bio zatamnjen natpis u bojama srpske zastave "Nema predaje" na majici sa mapom Kosova, kao i prema pokušaju ministra spoljnih poslova Ivice Dačića da bez transparentne javne rasprave i odluke parlamenta koncept razgraničenja sa kosovskim Albancima nametne kao zvaničnu politiku Vlade Srbije.

"Činjenica da su i ministar Dačić i RTS bili prinuđeni da pod pritiskom popuste je jasan znak za sve nas da protesti i pritisci javnosti itekako imaju smisla i efekta. Državni funkcioneri i javne ustanove treba unapred da imaju svest o tome da ovakvi ispadi i izjave neće proći nezapaženo i nekažnjeno", naveo je Politički savet pokreta Dveri.

Politički savet pokreta je podsetio sve državne funkcionere da su dužni da poštuju odluke Skupštine Srbije i ustavni poredak zemlje i da u tom smislu ne smeju da daju izjave kojima se poziva na kršenje Ustava."Takođe ih podsećamo da, kada je u pitanju Kosovo, ne zaborave stav najstarije ustanove našeg naroda, Srpske pravoslavne crkve, koja ove godine slavi osam vekova svog postojanja, izrečen na Saboru 2018. godine: 'Što se tiče državno-pravnog statusa naše države na Kosovu, odnosno njenog punog suvereniteta i integriteta, Sabor ponavlja jasan, više puta izrečen stav poglavara SPC Irineja koji je apelovao na naše državnike da ne smeju nikada da daju svoju saglasnost na otuđenje Kosova, jer ono što se silom uzme, to se i vrati, ono pak što se pokloni nekome, to je za svagda izgubljeno, a to Srbi i Srbija ne smeju dozvoliti'", navedeno je u saopštenju.RTS je uputila izvinjenje javnosti pošto je u prilogu emitovanom u jutarnjem programu, jednom od anketiranih građana zatamnjen natpis na majici na kome je preko mape Kosova u bojama srpske zastave bilo ispisano "Nema predaje".RTS je u izvinjenju naveo da je natpis "blurovan" greškom urednika.