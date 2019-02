Kimov blindirani voz krenuo za Vijetnam: Lider Severne Koreje putuje 48 sati da bi se sreo sa Trampom!

Blindirani voz krenuo je iz Pjongjanga oko 5.00 po lokalnom vremenu, a kako se navodi, voz će do vijetnamske prestonice putovati 48 sati, prenosi Tass. Vijetnamsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da će Kim doputovati u Vijetnam pre samita u "prijateljsku posetu" toj zemlji, ali nije objavljeno kada će tačno doći niti je objavljen raspored za tu posetu. Kimov voz putovaće do granice s Vijetnamom do mesta Dong Dang, odakle će...