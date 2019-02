Protest Mame su zakon, čeka se odluka Ustavnog suda (VIDEO)

Beta pre 5 sati

Više od 100 ljudi nezadovoljnih Zakonom o finansijskoj pomoći porodicama sa decom okupilo se danas u podne na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu kako bi protestovalo i zatražilo izmenu tog propisa.Protest je organizovala Inicijativa Mame su zakon, a među okupljenima bili su mahom žene i parovi sa decom.Okupljeni su nosili transparente na kojima je pisalo "Mame nisu mafija", "Solidarno protiv seksualnog nasilja", "Žene uzvraćaju udarac", "Neću da budem nevidljiva radnica", "Mame mafijašice, ponosne radnice", "Solidarno protiv mera štednje", "Solidarne žene" i "Ženska ljutnja, a ne ćutnja".Predstavnica ove incijative, poslanica Stranke moderne Srbije Tatjana Macura je kazala da su zahtevi isti kao i na prethodnim protestima broj meseci koji ulaze u obračun naknada smanji sa 18 na 12 meseci i da svaka majka ima pravo na nadoknadu najmanje u visini republičkog minimalca i da to bude fiksni deo."Na to bi se deo računao na osnovu broja meseci koliko je žena imala radnog staža pre toga i onda se ne bi napravila ta diskriminacija o kojoj često govore članovi Vlade", rekla je Macura i dodala da se pažnja posveti i ženama koje su rodile decu sa invaliditetom.Ona je podsetila da su predstavnici Incijative predali Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenu ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je usvojen prošle godine u julu, a da ga je potpisao 31 poslanik."Očekujemo da će Ustavni sud da donese pravu odluku i da će ovaj zakon da proglasi neustavnim po svim odredbama za koje smo mi tražili i da će se ovaj zakon već silom naći pred Skupštinom, jer sam ja pokušala na fin način da tražim dopune dnevnog reda, ali to mi nije pošlo za rukom, pre svega zato što vladajuća većina ne glasa za to", rekla je Macura.Oni su zatim prošetali do zgrade Vlade Srbije, a među okupljenima bili su lider Nove stranke Zoran Živković i predsednik Saveta te stranke Aris Movsesijan.