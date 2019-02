Kurc: Bolje da se Bregzit odloži

Austrijski kancelar Sebastian Kurc izjavio je danas da bi bilo bolje da dođe do odlaganja izlaska Velike Britanije iz EU ukoliko poslanici britanskog parlamenta do početka marta ne podrže dogovor postignut pregovorima sa Briselom. "Ukoliko do početka marta ne bude bilo podrške za sporazum o izlasku, postignut između Londona i Brisela, mislim da bi bilo dobro da se Bregzit odloži", rekao je Kurc po dolasku na samit lidera EU i Arapske lige...