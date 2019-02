Jeremić: SAD nisu za bojkot institucija i izbora

Jeremić je rekao da su u Savezu razgovorali sa američkom administracijom pre polaska na ovaj put, i da im je jasno stavljeno do znanja da Amerika svoj stav o Kosovu neće menjati. Dodaje da je druga stvar koja im je predočena da Amerika ne podržava bojkot kako aktuelnih institucija, tako ni eventualnih budućih preveremenih ili redovnih izbora. "To su dve teške tačke za Savez za Srbiju, s obzirom na to da je pozicija Saveza po ta dva...