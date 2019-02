Đere: Upisao sam se, fudbalski rečeno, u listu strelaca i sada je sve lakše (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Srpski teniser Laslo Đere rekao je danas da je nedalja iza njega bila nedelja "velikih, razornih emocija" i istakao da mu je titula osvojena u Rio de Žaneiru donela veliku dozu samopouzdanja."Sve je još sveže. I svestan sam i nisam nedelje iza mene i svega što mi se za samo sedam dana dogodilo. Nedelja velikih emocija, razornih emocija, posebno u trenutku kada sam uzeo taj pobednički poen i podigao pehar, zauvek ću se sećati ovog dana", rekao je Đere, prenosi Teniski savez Srbije.Đere je juče osvojio prvi ATP trofej u karijeri pošto je u finalu turnira u Rio de Žaneiru pobedio Kanađanina Feliksa Ožea Alijasima sa 6:3, 7:5."Prvi put sam u Riju, prvi turnir u ovom gradu u kome sam doživeo moju nedelju snova. Znao sam da jednom mora da krene na bolje, nakon toliko mečeva, turnira na kojima sam imao velike mečeve u šaci, na kraju gubio tesno. Sada se sve otvorilo. Sve je krenulo pobedom nad Timom, nakon toga dobio sam posebno nadahnuće i osećao da je došlo vreme za nešto veće", rekao je Đere.On je istakao da je finalni meč u Riju bio težak i fizički i psihički."Feliks je zaista igrač čije vreme dolazi i neko ko će praviti velike rezultate. Prvi set sam odigrao čvrsto, sigurno. U drugom je moj protivnik rano došao do brejka, ali sam uspeo da vratim brejk i na 5:4 dođem do prve meč lopte. Nakon propuštene četiri meč lopte iskoristio sam petu za pobedu i ostvarenje sna", rekao je Đere.Đere je trijumf u Riju posvetio rano preminulim roditeljima."Da, trofej u Riju posvećujem mojim roditeljima. Zahvaljujući njima ja sam ovo što jesam, beskrajno su verovali u mene. Zajedno smo sanjali ovaj trenutak i verujem da me oni sada vide. Želeo sam i želim da ih učinim ponosnim. Večno sam im zahvalan na svemu, moje misli su sa njima, kao i moje srce. Ostaću zauvek posvećen tome da sve što radim radim na način kako su me oni učili", rekao je Đere.Đereu je trijumf u Riju doneo skok na ATP listi sa 90. na 37. poziciju, što je njegov najbolji plasman do sada.Za Đerea sada sledi turnir u Sao Paulu gde će u prvom kolu snage odmeriti sa Italijanom Aleksandrom Đanesijem."Neće mi biti novo da odmah nakon finala idem na drugi turnir, ali ono što je novo, što mnogo toga menja u budućnosti je taj novi plasman, kao i titula koja mi je donela veliku dozu samopouzdanja. Sa rangom 37. sada su mi vrata velikih turnira otvorena, na nekima ću biti i nosilac, značiće mi sve to puno. Pobeda u Riju mi daje vetar u leđa, jedno psihičko olakšanje, jer fudbalski rečeno - upisao sam se u listu strelaca i sada je sve lakše", zaključio je Đere.