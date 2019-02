Loazo: Francuska bez dvojbe podržava evropski put Srbije

Beta pre 1 sat

Francuska ministarka za evropske poslove Natali Loazo izjavila je danas da Beograd i Priština zajednički treba da dođu do rešenja uzdržavajući se od poteza koji ne doprinose dijalogu i pozvala Prištinu da odmah ukine takse na robu iz Srbije."Uvek ćemo podržavati traganje za zadovoljavajućim rešenjem do koga dve strane treba zajedno da dođu uz uzdržavanje od poteza koji nisu konstruktivni i ne doprinose dijalogu. Priština bez odlaganja treba da ukine namete na srpsku robu jer je to štetno i ne doprinosi dijalogu", rekla je Loazo na zajedničkoj konferenciji za novinare posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.Loazo je rekla da je u Beograd došla u sklopu priprema za posetu predsednika Francuske Emanuela Makrona Srbiji do koje bi moglo doći u julu i naglasila da Francuska želi da "nastavi i ubrza dinamiku političkih, ekonomskih i kulturnih odnosa sa Srbijom".Ona je navela da Francuska bez dvojbe podržava evropski put Srbije koja treba da ispuni svoje reforme, ali i dodala da "EU u svojoj kući takođe treba da sprovede neophodne reforme"."Ti zahtevi su ozbiljni ali znamo u kojoj meri je Srbija odlučna i da je postigla odlične rezultate u ekonomskim reformama koje su tražile političku hrabrost i upornost", navela je francuska ministarka dodajući da izuzetno ceni reforme koje je Vučić sproveo kako bi doprineo stabilnosti Zapadnog Balkana.Povodom svoje izjave da sadašnje stanje u EU ne omogućava prijem novih članica Loazo je rekla da Francuska "govori iskreno i jezikom prijatelja" kada kaže da se EU u trenutku izlaska Velike Britanije iz te zajednice suočava sa izazovima koje treba da podnese.Ona je rekla da Fracuska želi da Srbija uspe u svom poduhvatu pristupanja Evropskoj uniji, da ispuni tu ambiciju, i da Francuska govori jezikom prijatelja i iskreno."Dok mi sređujemo našu kuću razgovori Evropske unije i Srbije se nastavljaju, mnogo toga je postignuto, napredak se dešava, kao prijatelj govorim da moramo da sagledamo stanje stvari, naše zajedničke ambicije i put koji zajedno moramo da pređemo da bi stigli do zajedničkog cilja," rekla je Loazo i ukazala da Francuska zadržava svoje liderstvo u Evropi i privržena je evropskom projektu.Loazo se složila sa Vučićem da je ekonomska saradnja dve zemlje sve veća, rekla je da je 11.000 ljudi u Srbiji zaposleno u francuskim kompanijama, da je trgovinska razmena dostigla skoro milijardu evra i da stalno raste poslednjih godina.Ona je ukazala da je Francuska poslednje godine imala najvažnije investicije u Srbiji, koncesiju beogradskog aerodroma koju je dobila kompanija Vensi i druge poslovne poduhvate, i da sa tim nastavlja."Osnažujemo prisustvo i rekla sam predsedniku naša voljnost ovde je da učestvuemo u izgradnji beogradskog metroa. Francuska kofinansira studiju izvodljivosti", rekla je francuska ministarka.Ona je ukazala da je u Beogradu potpisan međuvladin sporazum koji se tiče francuske agencije za razvoj i njeno prisustvo u Srbiji."Agencija je nedavno dobila odobrenje francuske vlade da se na Zapadnom Balkanu angažuje da bi podržala privredni i društveni razvoj, i ovo je prvi naš sporazum sa zemljama iz regiona," rekla je Loazo i dodala da će ove godine u Beogradu biti otvoren prvi regionalni biro francuske agencije za razvoj na Zapadnom Balkanu.