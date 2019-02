Jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije

U Srbiji će danas jutro biti hladno sa umerenim do jakim mrazem, u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i juzne Srbije uz nešto više oblačnosti i mogućim provejavanjem slabog snega, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od -10 do -4 C, najviša dnevna od dva do sedam stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu, nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije....