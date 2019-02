Mihajlović: Nema radnika na 13 lokacija na deonici Koridora 11 od Uba do Lajkovca

Beta pre 2 sata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović danas je nenajavljeno obišla radove na jedinoj nezavršenoj deonici na Кoridoru 11 od Uba do Lajkovca i utvrdila da na 13 lokacija radnika i radova gotovo da nije bilo, saopštio je njen kabinet.Na toj deonici se zbog propusta izvođača ponovo gradi 2,5 kilometara autoputa.Glavni izvođač radova je kineska kompanija "Šangdong", podizvođač je "Energoprojekt", a nadzore obavljaju "Кoridori Srbije" i Institut CIP."Danas se radi na svim gradilištima, radi se na istočnom i južnom kraku Кoridora 10, ali nema radova na deonici Ub-Lajkovac i to je neprihvatljivo. Oblišli smo 13 lokacija i zatekli jedan bager i jedan kamion", rekla je Mihajlović i dodala da je vrednost radova na sanaciji tog dela autoputa 1,2 milijarde dinara.Ministarka je kazala da će hitno kontaktirati ambasadorku Кine kako bi kompanija "Šangdong" ubrzala radove na deonici Koridora 11 od Uba do Lajkovca."U pitanju je novac građana Srbije koji trošimo za gradnju ovog autoputa i zato mora da se radi 24 sata. Ako danas može da se radi u Grdelici, onda može i ovde", navela je ona.Mihajlović je podsetila da za vreme jakih mrazeva u januaru nije bilo moguće raditi, ali da "sada nema nijednog razloga da se radovi ne izvode".Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je krivične prijave protiv odgovornih lica zbog propusta u izgradnji deonice Ub-Lajkovac.