Tači najavio ostavku ako Skupština Kosova ne prihvati sporazum sa Srbijom

Predsednik Kosova Hašim Tači najavio je da će podneti ostavku ako Skupština ne odobri sporazum sa Srbijom i da će raspisati referendum o pripajanju Preševa, Bujanovca i Medveđe Kosovu.Uveren je da bi taj referendum dobio zato što preko 75 odsto građana na Kosovu podržava pripajanje Preševa, Bujanovca i Medveđe.Ovo nije prvi put da predsednik Kosova najavljuje ostavku ako nešto ne uspe da ostvari. Tako je bilo i pre dve godine i sa inicijativom za transformaciju Bezbednosne u Oružane snage Kosova kada je najavio ostavku ako se to ne reši u kratkom roku. Transformacija je izvršena dve godine kasnije, 14. decembra 2018 godine.Gostujući u emisiji Raport TV, kosovski predsednik Hašim Tači je poručio da pripajanje Bujanovca, Medveđe i Preševa može biti deo sporazuma sa Srbijom i da u tom slučaju, to neće biti kršenje, već, menjanje Ustava."Čak i kritičari ne mogu da kažu da je to kršenje Ustava, Ustav nećemo kršiti, već menjati. Postići ćemo sporazum, predložiti ga Skupštini Kosova koja može da ga usvoji ili ne. Ako se Bujanovac, Medveđa i Preševo po sporazumu pripoje Kosovu, a Skupština Kosova to ne odobri, ja ću podneti ostavku i raspisati referendum", poručio je Tači sinoć u emisiji Report TV, prenosi Gazeta Express.Smatra da bi na referendumu pobedio jer 99 odsto ljudi iz Bujanovca, Medveđe i Preševa želi da se pripoji Kosovu, dok oko između 75 ili 80 odsto građana na Kosovu dele istu želju.Međutim u izjavama zvaničnika i građana Preševske doline se ističe da oni ne žele ujedinjenje sa Kosovom ako to znači podelu Kosova. Tači je negirao da bi sporazum mogao da podrazumeva odricanje od dela teritorije Kosova.Kosovski predsednik je poručio i da je spreman da se odazove na potencijalni poziv Specijalnog suda u Hagu, dok je govoreći o zahtevima za ukidanje ili suspenziju takse koja je uvedena za robu koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine rekao da Kosovo nije u poziciji da kaže "ne" SAD."Nemojmo misliti dа smo epicentаr svetа, gde bi bili bez podrške Sjedinjenih Američkih Država", upitao je Tači.On je istakao dа bi taksa na robu iz Srbije trebаlo dа bude ukinuta, rekаvši dа, iako je ona na snazi, srpskа robа se ponovo krijumčаri nа Kosovo iz Mаkedonije, Crne Gore i Albаnije.Izjavu predsednika o krijumčarenju robe iz Srbije preko Makedonije, Crne Gore ili Albanije su juče odbacili zvaničnici Ministarstva trgovine i industrije Kosova i Carine Kosova.