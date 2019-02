Ujutru mraz, tokom dana sunce i oblaci, temperatura do 12 C

U Srbiji će današnje jutro biti vedro sa slabim, ponegde i umerenim mrazem. Tokom prepodneva će biti pretežno sunčano, od sredine dana umereno prolazno naoblačenje, najpre u severnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima, koje će usloviti ponegde slabe padavine, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -7 do -2 C, najviša dnevna od 6 do 12 C, saopštio je...