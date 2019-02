Pre podne sunčano, popodne naoblačenje

Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus sedam do minus dva stepena Celzijusa, najviša dnevna od šest do 12 stepeni. U Beogradu će jutro biti vedro sa slabim mrazem. Pre podne će pretežno biti sunčano, od sredine dana umereno prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo. Jutarnja temperatura kretaće se od minus četiri do minus dva stepena, a najviša dnevna oko deset stepeni Celzijusa....