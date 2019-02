Đilas: Opozicija se sutra sastaje sa Mekalisterom. SZS se zalaže za slobodne i fer izbore (VIDEO)

Beta pre 8 minuta

Jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas izjavio je danas da će se opozicija sutra u Beogradu sastati sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvidom Mekalisterom.Đilas je novinarima rekao da će na sastanak sa Mekalisterom ispred Saveza za Srbiju ići on, Nebojša Zelenović i Borko Stefanović.On je kazao da Jeremić neće ići na taj sastanak jer putuje u Sjedinjene Amerike države.Delegacija Evropskog parlamenta koju predvodi izvestilac za Srbiju Dejvid Mekalister boravi od 27. februara do 2. marta u Beogradu i Prištini gde će se sastati sa zvaničnicima.Đilas o porukama iz Brisela i Vašingtona o bojkotu izbora i rada parlamentaDragan Đilas danas je povodom poruka iz Brisela i Vašingtona o neučestvovanju opozicije u radu parlamenata i bojkotu izbora rekao da se SZS ne zalaže za bojkot izbora, već za slobodne i fer izbore, a da dok lokalni i republički parlamenti izgledaju onako kako danas izgledaju ne postoji mogućnost učestvovanja u njihovom radu."Svaki put kada dobijem stav da bojkot nije rešenje, ja kažem: 'Da, apsolutno'. Mi se ne zalažemo za bojkot, već za slobodne i fer izbore, što znači kontrole biračkih spiskova, sloboda medija, prestanak pritisaka na ljude da moraju da glasaju, zabrana slikanja listića, ličnih karata", rekao je Đilas.On je novinarima u Beogradu kazao da ne postoji nikakva mogućnost da oni koji se bore protiv aktuelnog režima i sistema u Srbiji učestvuju u radu parlamenata sve dok oni izgledaju onako kako danas izgledaju, isto kao što "ne postoji nikakva mogućnost da učestvuju na bilo kojim izborima koji to nisu"."Slažem se sa izjavom da su parlamenti mesta za debatu. Mi baš na tome insistiramo - da parlamenti u celoj Srbiji treba da omoguće ljudima da debatuju. Ako se nekome oduzima reč, ako se izmišljaju 500 amandmana za koje se ne glasa da bi se potrošilo vreme, ako se to pretvara u vređanje svađe i slično, onda opoziciji tamo nije mesto", kazao je Đilas.Podsetio je na izveštaj Fridom hausa, navodeći da u njemu piše da je Srbija "izgubila status slobodne zemlje zbog slobode medija ali i zbog lokalnih i beogradskih izbora koji nisu bili fer i pošteni prethodne godine".Đilas i Jovanović simbolično obeležili završetak radova u Ulici Bore Stankovića u BeograduPredstavnici Saveza za Srbiju Dragan Đilas i Nikola Jovanović simbolično su danas obeležili završetak radova u Ulici Bore Stankovića u beogradskoj opštini Vračar uz poruku da to što je rekonstrukcija ulice dužine oko 200 metara trajala 20 meseci jasno pokazuje da vlast u Beogradu mnogo priča, a da je uradila malo konkretnih stvari.Đilas je novinarima u Ulici Bore Stankovića rekao da se o Beogradu priča kao o velikom gradilištu, a da se zapravo grad i cela Srbija razvijaju sporo."To je ogroman problem - priča, a malo konkretnih stvari. Pokazali smo ovu ulicu koja je najbolji primer kako se danas u Beogradu radi i kako se gradi", kazao je Đilas.On je kazao da se 2012. godine po zvaničnim podacima tadašnjeg Zavoda za statistiku izgrađeno 800.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora, da je 2015. i 2016. godine taj broj iznosio nešto više od 400.000, a 2017. godine stigao do 600.000 kvadrata, što je dve trećine onoga što se u Beogradu gradilo do pre nekoliko godina", kazao je Đilas.Đilas je kazao da kada se jedna ulica radi 20 meseci to znači da nije urađeno bar još pet koje su mogle da budu urađene sa istim ljudima i istom opremom."To znači da je mnogo manje urađeno i da se Beograd i Srbija sproije razvijaju", kazao je Đilas.Potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović presekao je vrpcu i time simbolično otvorio Ulicu Bore Stankovića."Nije tačno da mi ne pohvaljujemo gradske vlasti. Pančevački most je urađen za 370 dana, Sava centar za 400 dana, Empajer Stejt Bilding u Njujorku za 420 dana, ali naša gradska vlast je temeljnija od svih njih i mi im na tome čestitamo", kazao je Jovanović.Đilas je ponovio da ne odgovara na pitanja novinara tabloida. i režimskih televizija - Pinka i Studija B nakon što ga je novinarka Studija B pitala "kako je moguće da njegova firma u Češkoj ima mnogo manju zaradu nego nakon njegovog ulaska u politiku"."Mnogo Vam hvala što ste danas došli, ali vi znate da ja za prorežimske i medije koje uređuje Aleksandar Vučić ne dajem nikakve izjave", kazao je Đilas.