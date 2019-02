Vučić: Nisam prihvatio 2013. da pustimo Kosovo u UN iako su mi pretili krajem političke karijere

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Leskovcu da je Srbija 2013. bila izložena pritiscima da prihvati ulazak Kosova u UN ali da to nije hteo da prihvati iako su mu kako je rekao, "pretili okončanjem političke karijere".Vučić je posle obilaska Jablaničkog okruga u okviru kampanje "Budućnost Srbije" rekao da "mnogi spolja ne žele uspešnu Srbiju"."Nismo ni mi imali takvu iluziju, ali kada su videli da je Srbija, od zemlje koja je grcala u dugovima i kada je bilo pitanje dana kada će bankrotirati, počela da se diže, da ekonomski raste, da imamo suficit sa svim balkanskim zemljama u trgovini, da brže nego što su očekivali smanjujemo nezaposlenost, odmah su krenuli svi zajedno u neku vrstu koordinisanih napada na našu zemlju", kazao je Vučić.On je rekao i da je u vreme onih koji ga danas kritikuju, nezavisnost Kosova priznalo 85 država a da je od trenutka kada je postao predsednik Srbije, Kosovo priznalo devet a priznanje povuklo 14 država."Mi kažemo Albancima da želimo mir i kompromis ali ne možete da pričate o kompromisu ako uvodite anticivilizacijske takse, ako niste ispunili obavezu o formiranju ZSO. Oni svakog dana govore da smo blizu sporazuma, a pošto znam koliko smo daleko od njega, pitam se sa kim to razgovaraju. To su njihove igre, ponavljaju sve to u slučaju da ako jednog dana ne bude sporazuma, mogu da kažu da su Srbi krivi", rekao je Vučić.Navodeći da je Beograd ispunio sve obaveze iz Briselskog sporazuma, Vučić je rekao da "ne možemo dopustiti da nam otmu sve i još da kažemo kako nam je lepo"."To od rukovodstva Srbije neće dočekati", kazao je Vučić i najavio da će ove godine država obeležiti 20 godina NATO agresije kada ćemo kako je rekao, pokazati koliko nas boli što smo tokom bombardovanja izgubili više od 2.000 građana.Na skupu u Leskovcu govorila je i premijerka Ana Brnabić koja je kazala da je svaka treća osoba u Jablaničkom okrugu bila nezaposlena kada su Srbiju vodili oni koji se kako je rekla, danas predstavljaju kao legitimna alternativa vlasti."U njihovo vreme 3.400 ulica u Jablaničkom okrugu nije imalo ime, to smo mi završili, to se zove uvođenje reda u državu. Mi smo vaš servis i to jedna od najvećih promena u odnosu na ono što je bilo pre 2012. godine", kazala je Ana Brnabić.Ona je navela i da o slobodi medija danas pričaju ljudi iz Saveza za Srbiju koji su kako je rekla, "bukvalno zarobili medije" dok su bili na vlasti."Tu citiram izveštaj Verice Barać iz Saveta za borbu protiv korupcije u kome se direktno pominje Dragan Đilas kao čovek koji je stavio medije pod partijsku kontrolu. Danas o vladavini prava pričaju ljudi kao što je Dušan Petrović, ljudi koji su u jednom danu ostavili bez posla 840 sudija bez ikakvog obrazloženja, koji su jedino i isključivo po partijskoj liniji sproveli reformu pravosuđa", rekla je predsednica Vlade Srbije.Premijerka je dodala da o Kosovu i Metohiji i patriotizmu pričaju ljudi kao što je Vuk Jeremić, koji su po njenim rečima, "neznanjem, glupošću ili nesposobnošću" doveli do toga da je Međunarodni sud pravde ocenio da jednostrano proglašena nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom."Nemojte vi da pričate o ekonomiji, o kvalitetu života, o preduzetništvu, o efikasnoj javnoj upravi ili kulturi zato što ste ili sve uništili ili ništa niste uradili pa je sve palo samo od sebe. Sve što smo krenuli da radimo, počeli smo od nule. Za naš narod uvek mora više i bolje, ni ja ni niko u mom timu nije dovoljno radio, moramo uvek više i bolje. Srbija je konačno počela da pobeđuje ali moramo još više da radimo kako bi ostvarili naše snove", kazala je premijerka.