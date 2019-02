Indija ipak preveliki zalogaj? Pakistan bi da vrati zarobljenog pilota kako bi se smirile tenzije; Rusija spremna da posreduje (video)

Pakistan bi bio spreman da vrati indijskog pilota zarobljenog ove sedmice ako bi to pomoglo da se olakša kriza sa susednom Indijom, izjavio je televizijskoj stanici Geo TV ministar spoljnih poslova Šah Mahmud Kureši. "Mi smo spremni da vratimo zarobljenog indijskog pilota ako to dovodi do deeskalacije", rekao je on, preneo je Rojters. Kurešin očekuje da će saudijski ministar spoljnih poslova posetiti Pakistan sa posebnom porukom...