Sunce, pa oblaci, moguća i kiša – do 17 stepeni

To je saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do osam, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni Celzijusa. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje, a tokom noći ka suboti moguća je slaba kiša. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura...