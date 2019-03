Stefanović pisao zvaničnicima Interpola, tražio da ne prime Kosovo u članstvo

Beta pre 5 sati

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović uputio je pismo predsedniku i generalnom sekretaru Interpola Kim Džong Jangu i Jirgenu Štoku u kojem je zatražio da ta međunarodna organizacija ne razmatra ponovni zahtev Kosova za prijem u članstvo, saopšteno je danas.Stefanović je u pismu naveo da se od Generalne skupštine Interpola u Dubaiju 2018. godine nisu dogodile nikakve suštinske promene koje bi dovele do odstupanja od tadašnje odluke o odbijanju članstva Kosova."Zapravo jedina promena upravo ide u prilog stavovima Srbije protiv ovog zahteva i ogleda se u porastu broj država koje su povukle priznanje takozvanog Kosova", naveo je Stefanović.On je u pismu ponovio argumente Srbije koji pokazuju da i samo razmatranje tog zahteva predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava, ali i najviših akata samog Interpola."Ponovno stavljanje na dnevni red ovog zahteva drastično bi politizovalo rad ove profesionalne policijske organizacije i u oštroj je suprotnosti sa Ustavom Interpola", ocenio je Stefanović u pismu.Stefanović je podsetio da je prema Ustavu Interpola "strogo zabranjeno za organizaciju da preduzima ma koju intervenciju ili aktivnost političke, vojne, verske ili rasne prirode", kao i da je status Kosova utvrđen Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koju je u obavezi da poštuje."Razmatranje zahteva za članstvo Kosova bi svakako dovelo do upuštanja Interpola u aktivnosti političke prirode, ali i do njegove instrumentalizacije u političke svrhe. Jedna u nizu jasnih potvrda našeg stanovišta protiv ovog zahteva je svakako i odbijanje zahteva za članstvo Kosova na Generalnoj skupštini Interpola u Dubaiju 2018. godine", zaključio je u pismu Stefanović.Stefanović je uputio pisma i svim članovima Izvršnog komiteta ponaosob sa molbom da na predstojećem sastanku glasaju protiv tog zahteva.Kosovo je nedavno ponovo uputilo zahtev za članstvo Generalnom sekretarijatu Interpola.