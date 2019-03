Milion dolara za informaciju: Amerika traga za Bin Ladenovim sinom

SAD nude nagradu u iznosu do milion dolara za informacije o Hamzi bin Ladenu, sinu ubijenog vođe Al Kaide Osame bin Ladena. "Bi-Bi-Si" prenosi navode neimenovanih američkih zvaničnika da Hamza bin Laden postaje novi vođa ove ekstremne islamističke organizacije. Veruje se da se on nalazi na području u blizini avganistansko-pakistanske granice. Navodi se da je on poslednjih godina objavljivao audio i video poruke u kojima je pozivao sledbenike...