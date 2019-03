U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje, uveče i tokom noći ka suboti ponegde sa slabom kišom, uglavnom u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 C do 8 C, a najviša dnevna od 13 C do 17 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano,...