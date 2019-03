Učesnici protesta: Nećemo stati u borbi protiv subaša i kabadahija

Beta pre 1 sat

Učesnici beogradskog protesta "Jedan od pet miliona" krenuli su oko 18.30 sa platoa kod Filozofskog fakulteta u šetnju centralnim gradskim ulicama, a govornici su poručili aktuelnoj vlasti da neće stati u borbi protiv subaša i lokalnih kabadahija i dok ne povrate otetu slobodu.Bivša sekretarica predsednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutke, kojeg je nekoliko žena optužilo za seksualno uznemiravanje, Marija Lukić rekla je da njena borba nije politička, već da je borba za dostojanstvo, čast i pravdu."Posle svih pretnji ovo je borba za goli život i sve Marije u Srbiji", kazala je Marija Lukić obraćajući se okupljenima na protestu i dodala da ako ne nađe pravdu u Srbiji da će ići makar peške do Strazbura i da neće odustati.Poručila je da je "lažni car Jutka - go", navodeći da nije dovoljno to što je na silu podneo ostavku na mesto predsednika opštine Brus, već da mora da odgovara i krivično."Da li se u Srbiji zna koliko je puno Marija i Jutki. Ne znam da li sam hrabra, ali znam večeras da nisam sama kad vas vidim koliko vas je tu", rekla je Marija Lukić i zahvalila građanima i građankama na pruženoj podršci.Poslanica Marinika Tepić poručila je predsedniku države Aleksandru Vučiću da neće stati dok ga ne pobede i ne oslobode zemlju od njegove vlasti."Oslobodićemo zemlju od vas koji ste je zarobili. Pobedićemo vas, nećemo stati", kazala je Marinika Tepić obraćajući se okupljenima ispred Filozofskog fakulteta.Ona je Vučića pozvala na duel na Radio-televiziji Srbije sa njom i Marijom Lukić kako bi mu objasnile kako on štiti ženska prava."Ako se bojiš muškaraca hajde na duel sa mnom, hajde sa Marijom Lukić. Dođi na RTS da ti objasnimo kako vi štitite ženska prava.Izađi Vučiću na crtu kad se već toliko hvališ da se nikoga i ničega ne bojiš na svojim karavanima širom Srbije", kazala je Marinika Tepić.Ona je pozvala Vučića da ne tera narod da se ponovo stidi da kaže da je iz Srbije i poručila: "Ovo je naša zemlja".Marinika Tepić je takođe poručila predsedniku države i da građani i građanke nisu zaboravili ubistvo lidera GI SDP Olivera Ivanovića, helikopter, Savamalu, Beograd na vodi, Pančićev vrh..."Sram te bilo, sve ćemo ti naplatiti, branićeš se možda sa slobode, jer tvoja vlast je vlast uličara. Sve si oteo građanima, najstarijima penzije, a mladima budućnost", kazala je ona.Nakon što pobede akutelnu vlast, Marinika Tepić je rekla da će se znati red pred lustracionim sudijama, profesionalnim novinarima, radnicima i ratarima, policajcima i vojnicima."Znaš samo da lažeš, kradeš, manipulišeš, ukaljaš nepodobne, štitiš nasilnike, a ne znaš da poštuješ svoje građane i zato nećemo stati, nikada nisi razumeo da je sloboda neprikosnovena, a istina lekovita", kazala je Marinika Tepić i dodala da zato šeta za slobodu.Na čelu kolone je veliki transparent "Jedan od pet miliona", a trasa protestne šetnje su ulice - Uzun Mirkova, Pariska, Ulica kneza Sime Markovića, Pop Lukina, Brankova, Terazijski tunel, Svetogorska, Takovska do Trga Nikole Pašića.Građani duvaju u pištaljke i pušta se muzika sa razglasa.Poziv radnicima RTS-a da bojkotuju rad te medijske kućeOrganizatori protesta "Jedan od pet miliona" pozvali su večeras radnike Radio-televizije Srbije da bojkotuju rad te, kako su naveli, "režimske televizije"."Radnici RTS-a niste sami. Uključite se u bojkot, mi ćemo da vas podržimo", poručeno je sa razglasa ispred zgrade RTS-a u Beogradu.Sa razglasa su pozvali sve na RTS-u koji se ne slažu sa, kako je rečeno, "uređivačkom politikom velikog cenzora" da budu jedan od pet miliona i da aktivno bojkotuju tu medijsku kuću, a poručeno im je i da ako ih neko bude uvredio zbog takvih postupaka: "Hiljade nas biće uz njih".Čelnici RTS upitani su zašto ni minut programa nisu posvetili žrtvama lokalnih moćnika."Da li su oni za vas ljudi drugog reda i ljudi manje biti od vaših cenzora", poručeno je ispred zgrade RTS-a dok su učesnici protesta lepili nalepnice na ulazna vrata te zgrade.Okupljeni su uzvikivali: "Bojkot, bojkot" i "Ua, ua", a preko razglasa je puštana obrada priloga novinarke Barbare Životić: "Linč, silovanje, nasilje".Učesnici protesta lepili su nalepnice i na okolne zgrade, a prošli su i kroz Terazijski tunel u Beogradu, ali nalepnice koje su pokušali da zalepe na zidove tunela uglavnom su padale.Koordinatorka protesta Jelena Anasonović saopštila je okupljenima da su je redari obavestili da je nešto urađeno sa zidovima tunela, tako da nalepnice ne mogu da se zalepe."Ali mi ćemo odgovoriti na njihovu bahatost i izlepićemo grad kuda prolazimo", kazala je ona i poručila okupljenima da nalepnice ne lepe na automobile i izloge, jer je to privatna svojina građana koja nije meta protesta, već je meta kako je rekla "Aleksandar Vučić i njegove laži".Rekla je i da vlast može da čisti zidove od nalepnica, ali da nikada neće moći svoj obraz.Okupljeni su kod tunela između ostalog uzvikivali "Vučiću, lopove", duvali u pištaljke i vuvuzele.Organizatori su najavili da je tema ovonedeljnog protesta u Beogradu "Ulicama laži Aleksandra Vučića" i da su pripremili 100.000 nalepnica sa "lažima" predsednika države.Okupljeni su držali transparente "Mi smo uz narod, ne uz bivše i sadašnje lopove", "Zbog slobode", "Probudi se", "Ustani Srbijo", "Poštujte zakon", ""Stop bankarskom teroru", "Radnici robnih kuća su uz vas", kao i druge.