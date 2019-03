Vučić: Optužbama protiv Radoičića, Priština želi da oslabi odbranu severa Kosova

Beta pre 33 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Priština optužbama protiv Milana Radoičića za umešanost u ubistvo lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, zapravo želela da oslabi odbranu severa Kosova i sačeka povoljan trenutak za napad na Srbe.Vučić je za Radio televiziju Srbije rekao da je Beogad oduvek znao da Milan Radoičić nema nikave veze sa ubistvom Ivanovića, a da to pokazuje i izjava predsednika Kosova Hašima Tačija da je on proteran sa Kosova.Prema njegovim rečima, Milan Radoičić je bio 500 kilometara daleko od Kosovske Mitrovice u trenutku kada je ubijen Oliver Ivanović."Jedan od čelnih ljudi jedne zapadne obaveštajne službe saopštio mi je pre tri dana - pametni su oni, pokušali su da kreiraju slučaj, iskoristili su vaše političke protivnike, iskoristili su kompletnu agenturnu mrežu, zato ste imali sve one poput Rade Trajković koji su sa sigurnošću govorili da je Milan Radoičić kriv, dakle lagali su", kazao je Vučić.On je rekao da je upravo Tači jučerašnjom izjavom u Tirani da je on proterao Radoičića sa Kosova potvrdio da je slučaj protiv njega kreiran."Oni su želeli da proteraju Radoičića kako bi oslabili srpsku odbranu severa Kosova, znali su da je Radoičić jedan od ključnih lica, želeli su da ga proteraju i da čekaju trenutak, povoljan, za napad na Srbe na severu", kazao je on.Vučić je dodao i da nema crvene poternice za Radoičićem.Oliver Ivanović ubijen je 16. januara u Kosovskoj Mitrovici. Zbog umešanosti u njegovo ubistvo, Priština je podigla četiri optužnice, jednu protiv Radoičića.On je uspeo da izbegne hapšenje, a potom se pojavio u Srbiji gde je saslušan u policiji, posle čega je navedeno da je uspešno prošao poligrafsko testiranje.Izlazak iz institucija Kosova da bude krajnja meraPredsednik Vučić je kazao da bi izlazak Srba iz institucija na Kosovu trebalo da bude krajnja mera, jer u suprotnom Priština ne bi bila jedina kriva za nepoštovanje Briselskog sporazuma."Mi svoju poziciju u svetu držimo prilično dobro, ako izađemo iz svih institucija reći će 'više ni Beograd ne poštuje Briselski sporazum'", rekao je Vučić za RTS.Dodao je da, ukoliko bi Srbi izašli iz institucija, smatralo bi se da je "otvoreno bojno polje" i da bi jedino pitanje bilo - "ko će privi nešto da uradi"."Ja sam za to da mi sa tim sačekamo 45 dana, da vidimo šta će da urade sa takasama, a onda da hladne glave donosimo takve mere", rekao je Vučić i istakao da je Beograd posvećen miru i dijalogu.On je ponovo demantovao navode da postoji rok za postizanje sporazuma sa Prištinom."Nema nikavih rokova, to su besmislice, ali što više vremena prolazi naši odnosi su sve lošiji", rekao je Vučić.Beograd ne pravi razliku između naroda na severu i jugu KosovaPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Beograd ne pravi razliku između naroda na severu i jugu Kosova i najavio da će se nastaviti sa ulaganjima za bolji život svih građana."Ne pravimo mi tu razliku, tu razliku prave Albanicu, jer za njih na jugu je sve zavšreno i žele da oduzimanjem severa u potpunosti zaokruže državnu nezavinost i teritorijalnu celovitost", izjavio je Vučić na društvenoj mreži Instagram odgovarajući na pitanja građana.Vučić je kazao da je veliki broj pitanja upravo odnosio na Kosovo, zbog čega prvo daje odgovor na to pitanje, dok će u narednim danima odgovoriti i na ostala pitanja."Ono što je važno za ljude koji su sa Kosova i Metohije, ulagaćemo sve više i borićemo se za bolji život našeg naroda, građana i na severu i na jugu", poručio je Vučić.Vučić je danas dva sata odgovarao na pitanja građana koji su se najviše raspitivali o mogućnostima zapošljavanja, otvaranju novih fabrika i rešavanju stambenog pitanja.Građane je interesovalo i koliko se uštedelo preduzetim merama štednje i "koliko je para potrošeno na silne izbore koji su održavani za taj isti period".Neka od pitanja bila su i "koliko će apstinirati čika Jutka (Milutin Jeličić)...i na koju će poziciju da se prebaci posle pauze?", i "zašto je potrošeno tri miliona evra na novogodisnju rasvetu a ima 3.000 beskućnika u Beogradu".Česta su bila pitanja o rešavanju problema radnika čije su fabrike otišle u stečaj, subvencijama za poljoprivredu, kao i teškoćama sa koje su suočene osobe sa posebnim potrebama i njihove porodice i oboleli od rethih bolesti.Jedan građanin sa Golije obavestio je predsednika da u selu u opštini Ivanjica, još nije očišćen "metarski sneg" jer je lokalna samouprava rekla da nema novca, pa je predsednika upitao kada mogu da očekuju da će put od pet kilometara biti očišćen.Jeličić nije slagao ništa, kampanja je vođena protiv meneLider Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je danas da je rukovodstvo te stranke razgovaralo sa predsednikom opštine Brus Milutinom Jeličićem, kome se sudi zbog seksualnog uznemiravanja sekretarice, posle čega je on odlučio da podnese ostavku.Vučić je za RTS rekao da je to bilo komplikovano pitanje za stranku, jer su u postojale dve struje, ali da je prevladao zahtev žena za smenom Jeličića."Jutka je podneo ostavku i ostavljamo nadležnim sudskim organima da reše slučaj. SNS neće tolerisati nasilje, ali važno je da se vidi šta će reći nadležni organi, a ne da donosimo presude preko noći", rekao je Vučić.Vučić je kazao i da Jeličić nije ništa slagao kada je kazao da je napad na njega, zapravo napad na predsednika."On nije slagao ništa, oni su kampanju vodili protiv mene", rekao je Vučić ne precizirajući ko su "oni".Predsednik opštine Brus Milutin Jeličić juče je podneo ostavku i tom prilikom je kazao da se slučaj, zbog kojeg mu se sudi, dogodio pre nego što je postao član SNS i da se "koristi za direktan napad na predsednika Aleksandra Vučića i za urušavanje SNS-a".Jeličića je više žena optužilo za seksualno uznemiravanje, a trenutno je suđenje u toku zbog seksualnog uznemiravanja Marije Lukić.Pre nekoliko dana u Brusu je isključen televizijski signal tokom emisije na televiziji Prva u kojoj je gošća bila upravo Marija Lukić.