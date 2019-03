Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će izgradnja subvencionisanih stanova za snage bezbednosti u Kragujevcu početi za 30 do 35 dana. - Mislim za 30 do 35 dana, raspisan je tender juče za Kraljevo i Kragujevac. Moramo sada da ubrzamo Novi Sad, Beograd i Sremsku Mitrovicu. Ali, Kragujevac i Kraljevo, uz Vranje i Niš koji su već počeli, za 30 do 35 dana kreće - rekao je Vučić odgovarajući na jedno od pitanja koje je od...