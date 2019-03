Lutovac: Umesto novih podela počnimo sa ukrupnjavanjem DS-a (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da je došlo vreme da se DS više ne deli i da umesto novih podela počne sa ukrupnjavanjem u interesu građana kojima je potrebna stožerna građanska demokratska orijentacija u Srbiji.Lutovac je na sednici Glavnog odbora stranke rekao da se DS "regeneriše" i da će ponovo postati centar okupljanja građansko-demokratske Srbije koja će vratiti državu od onih koji su je uzurpirali."DS je poznata i po tome što se neprestano delila i došlo je vreme da se klatno vrati na drugu stranu i da umesto novih podela počnemo sa okupljanjem u interesu građana kojima nedostaje snažna građanska snaga. DS ima jasan cilj, moramo vrati državu od onih koji su se uzurpirali, oteli i ruše kamen po kamen, moramo je vratiti građanima, demokratiji koju je DS posadila u ovim krajevima", istakao je Lutovac.On je naveo da DS ima jasan put - demokratizaciju države i put u EU, ali Briselu poručio da ne žele nedemokratski projekat "stabilokratije"."Ne želimo da budemo stabilni u autokratiji, siromaštvu i korupciji, već želimo da budemo moderna demokratski uređena država kakve su i one u čije društvo hoćemo da uđemo", naglasio je Lutovac.On je kazao da je prvi prioritet promena sistema koji je aktuelna vlast u Srbiji uspostavila i da kada "ovi odu niko ko dođe umesto njih ne može da vlada na isti način"."U tom cilju spremni smo da prevaziđemo razlike kao što smo jednom već pokazali 2000. godine kada smo bili na čelu promena. Naš dugoročni cilj je demokratizacija i modernizacija srpskog društva, to je naš politički kredo, nema i ne sme biti odstupanja od motiva ljudi koji su pre 29 godina obnovili Demokratsku stranku", rekao je Lutovac.Lider DS je kazao da je krajnje vreme da se ta ideja slobodnog i demokratskog društva realizuje, jer možda više neće biti šanse, te da je potrebno da "svi zajedno stanu iza nje"."Ako nismo u stanju da se udružimo sa onima sa koji smo idejno programski najbliži kako ćemo menjati Srbiju na bolje", upitao je Lutovac.On se osvrnuo i na Savez za Srbiju čiji je DS deo, navodeći da se ne postavlja pitanje smisla i postojanja Saveze, jer jačanje DS znači i jačanje Saveza za Srbiju, baš kao što jačanje Saveza znači osnaživanje i priliku za DS.Lutovac je kazao i da je ideja Evrope u Srbiji u opasnosti od 2012. godine i iznoseći niz kritika na račun vladajuće većine."Slušajući izjave zvaničnika posle susreta sa evropskim predstavnicima reklo bi se da takvih opasnosti i gotovo nema u Srbiji, međutim ovde zvaničnici ne pričaju protiv Evrope već trbuhozbore preko svojih medija i analitičara i vodi se politika koja je duboko antievropska u vrednosnom i političkom smislu", istakao je Lutovac.Prema njegovim rečima, nema demokratske političke kulture, promoviše se nekultura i isključivost, opozicija se sve više tretira kao neprijatelj, a ne legitimni zastupnik onih koji imaju drugačije stavove, građani se tretiraju kao podanici, a umesto da se vodi politika dobrosusedskih odnosa, vodi se politika sa susedima koja se koristi za podizanje nacionalnih tenzija."Nema podele, ni međusobne kontrole vlasti. Jedan čovek kontroliše sve od institucija do medija i nevladine organizacije i društvene institucije. Izbori nisu fer i pošteni, birači se ucenjuju, preti im se, zloupotrebljavaju se državni resursi, uslovi u kampanji su nedemokratski, a ogromna većina medija vrši propagandu u korist vladajuće stranke. Nema vladavine prava, ljudska prava se nekad poštuju nekad ne, a ključni kriterijum je politička podobnost ili bliskost sa vlastima", kazao je Lutovac.On je ukazao i da u Skupštini Srbije postoji nikad veće prisustvo evropski deklarisanih poslanika, a nikada manju podršku evropskim integracijama među građanima Srbije.Posle govora Zorana Lutovca sednica GO je zatvorena za javnost, a na dnevnom redu je usvajanje "Inicijative za pokretanje procesa ujedinjenja i stvaranje velike Demokratske stranke".Pre nego je Lutovac podneo izveštaj o radu stranke Srboljub Antić, koji je 2016. na stranačkim izborima bio kandidat za predsednika DS, tražio je da se dnevni red dopuni odnosno da se razmatra finansijski izveštaj stranke čiji je račun već pet godina u blokadi.To nije uvršteno u dnevni red jer nije dovoljno njih za to glasalo. Od 184 prisutna za raspravu o tome bilo je njih 30 među kojima Dragoljub Mićunović, Dragan Šutanovac i Nataša Vučković.