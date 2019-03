U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, samo ponegde ujutro i pre podne slaba kratkotrajna kiša, na visokim planinama slab sneg. Posle podne na zapadu, a uveče u svim krajevima razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab, pretežno zapadni i severozapadni vetar, uveče i u toku noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -1 C do 5 C, a najviša od 8 stepeni na jugoistoku...