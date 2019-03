"Od pretnji Ramuša Haradinaja nije se uplašio ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ni bilo ko od nas. Poručujem mu da ne pomišlja na nasilje, niti neke ofanzivne akcije protiv Srba na Kosovu i Metohiji, jer ćemo na to znati da odgovorimo", istakao je Stefanović u izjavi za Tanjug. On je to rekao povodom ranije izjave premijera privremenih prištinskih institucija Ramuša Haradinaja da će "vojska Kosova" biti "i na severu ako je...