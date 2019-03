Đoković i dalje prvi, najbolji plasman u karijeri za Đerea, 32. mesto

Beta pre 3 sata

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je prvo mesto na danas objavljenoj ATP listi, a najbolji plasman u karijeri ostvario je Laslo Đere, koji sada zauzima 32. mesto.Đoković je prvi sa 10.955 bodova, ispred Španca Rafaela Nadala i Aleksandra Zvereva iz Nemačke.Laslo Đere napredovao je za pet pozicija, do 32. mesta sa 1.211 bodova, što je njegov najbolji plasman u karijeri. Dušan Lajović pao je za dve pozicije na 45. sa 1.010 bodova, dok je Filip Krajinović sa 31 mesto pokvario plasman i sada je 113. teniser sveta sa 515 bodova.Švajcarac Rodžer Federer je posle osvajanja titule u Dubaiju napredovao za tri mesta, do četvrtog, a finalista tog turnira Grk Stefanos Cicipas napredovao je za jedno mesto i popeo se na 10. što je njegov najbolji plasman u karijeri.Australijanac Nik Kirjos je posle osvajanja titule u Akapulku napredovao za 39 mesta, do 33.ATP lista:

1. Novak Đoković (Srbija) 10.955

2. Rafael Nadal (Španija) 8.365

3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 6.595

4. Rodžer Federer (Švajcarska) 4.600

5. Huan Martin Del Potro (Argentina) 4.585

6. Kevin Anderson (Južna Afrika) 4.295

7. Kei Nišikori (Japan) 4.190

8. Dominik Tim (Austrija) 3.800

9. Džon Izner (SAD) 3.405

10. Stefanos Cicipas (Grčka) 3.175

-------------------------

32. Laslo Đere (Srbija) 1.211

-------------------------

45. Dušan Lajović (Srbija) 1.010