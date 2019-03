Odbornici Skupštine Beograda usvojili rebalans budžeta i izabrali zaštitnika građana bez ...

Beta pre 3 sata

Skupština Beograda počela je danas sednicu na kojoj se razmatra Predlog rebalansa budžeta za 2019. godinu.Sednici ne prisustvuju opozicioni odbornici iz Saveza za Srbiju, Pokreta slobodnih građana i Građanskog demokratskog foruma.Oni su napustili parlament u skladu sa Sporazum sa narodom kojim su se obavezali da će napustiti republički i lokalne parlamente i solidarisati se sa građanima koji protestuju širom Srbije protiv aktulene vlasti.Pored odbornika vladajuće većine iz Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Partije ujedinjenih penzionera Srbije, sednici prisustvuju i odbornici stranke Aleksandra Šapića Srpski patriotski savez (SPAS).Sednica je trebalo da bude održana 25. februara, ali je odložena jer odbornici nisu dobili predložene izmene u budžetu sedam dana pre sednice, kako je Poslovnikom predviđeno, da bi imali dovoljno vremena da se pripreme.Na dnevnom redu sednice su pored rebalansa budžeta i predlozi odluka o zaduženju Grada za finansiranje kapitalnih investicionih radova, o utvrđivanju obima sredstava za poslove grada i gradskih opština, kao i o određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u ovoj godini.Razmatra se i predlog odluke o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i izmene Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata.Na dnevnom redu je i nekoliko predloga planova detaljne regulacije, a odbornicima će biti predstavljena i informacija o sprovedenom postupku za izbor partnera za osnivanje zajedničkog privrednog društva za rekonstrukciju i upravljanje objektima JP "Sava centar".Odbornici će razmatrati i predloge rešenjа o rаzrešenju i imenovаnju člаnovа uprаvnih i nаdzornih odborа u nekim preduzećа i ustаnovа čiji je osnivаč Grаd Beogrаd, kаo i člаnovа školskih odborа u nekoliko osnovnih i srednjih školа u Beogrаdu.Đilas: Nećemo na sednicu gradskog parlamentaJedan od osnivača Savez za Srbiju (SzS) Dragan Đilas izjavio je ispred zgrade Skupštine Beograda, da taj savez kao prava opozicija neće učestvovati na sednici, u skladu sa odredbama Sporazuma sa narodom.On je, zajedno sa drugim predstavnicima SzS, ulazni deo zgrade izlepio nalepnicama koje su lepili i učesnici građanskih protesta u Beogradu za vreme trajanja protekla dva skupa.Kako je Đilas rekao, oni to čine u znak solidarnosti sa građanima koji su u subotu nakon protesta legitimisani i dodao da to nisu nikakve uvredljive naplenice već samo citati obećanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića.Đilas je obavestio novinare da je od danas umesto njega šef odborničke grupe SzS u gradskom parlamentu Nikola Jovanović, dosadašnji njegov zamenik, za kojeg je rekao da je pokazao hrabrost i znanje, kao i "da mlađi treba da imaju prednost".Govoreći o današnjem dnevnom redu Skupštine grada Beograda, Đilas je rekao da samo dva meseca od usvajanja budžeta gradska vlast pristupa njegovom rebalansu.On je dodao da je dobro što je Beograđani dobiti nove autobuse, mada je pitanje pod kojim uslovima će se uzeti krediti, ali da je potpuno besmisleno da građani pravdaju da li su kupili markice za prevoz.Prema njegovim rečima, to je prosto neizvođiv zadatak za firme koje bi morale da zaposle nove ljude, kao i da to samo pokazuje nesposobnost gradskih vlasti da reše probleme u saobraćaju.Usvojen rebalans budžeta Beograda i izabran zaštitnik građanaOdbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas rebalans budžeta za 2019. godinu koji predviđa 35 miliona evra kredita za kupovinu između 210 i 230 autobusa za potrebe Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).Grad će uzeti kredit od 35 miliona evra od komercijalnih banaka a 10 miliona evra će dati GSP iz sopstvenih prihoda.Komercijalne banke će moći da daju ponudu za kredit a grad će se odlučiti za onu ponudu koja bude imala najpovoljnije uslove.Za rebalans budžeta su glasali odbornici vladajuće većine a protiv su bili odbornici Srpskog patriotskog saveza Aleksandra Šapića.Sednici nisu prisustvovali odbornici Saveza za Srbiju, Pokreta slobodnih građana i Građanskog demokratskog foruma.Odbornici su danas izabrali i Mirka Valjarevića za zaštitnika građana Beograda. On je bio dugogodišnji sekretar Pravnog fakulteta u Beogradu.