Loazo: Ostaviti kosovsku ranu otvorenom nije rešenje

"To bi trebalo da bude jedan od naših prioriteta. Zato što, kada se strane ostave same, pregovori se zamrznu. Odluka Kosova da nametne povećanje takse za 100 odsto na srpske proizvode užasna je po pregovore", kazala je Loazoova u intervjuu francuskom listu "Kroa", odgovarajući na pitanje da li je neuspeh EU to što je stao dijalog Beograda i Prištine. Upitana da li deli strahovanja da bi razmena teritorija vodila nastavku etničkog čišćenja...