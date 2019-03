Čanak demantovao da je pretio Sergeju Trifunoviću u PSG

„Upravo je u prostorije PSG ušao Nenad Čanak. Sa telohraniteljima i dramskim patosom: ‘Ja imam četvoro dece i petoro unučadi. Vi ste uvredili moju porodicu. A to košta’. Okrenu se i ode“, naveo je Trifunović na tviter nalogu. U izjavi agenciji Beta, Trifunović je rekao da mu je Čanak prišao sa dvojicom telohranitelja, nakon čega mu je on rekao da ne želi da se rukuje sa njim. Čanak: Neka mi Sergej Trifunović sve ponovi u lice „On me je pitao...