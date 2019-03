"Nema crvenih linija za Kosovo i Riker nema rešenje"

On je u intervjuu zabeogradski list "Kurir" rekao da će biti podržano svako rešenje o kom se dogovore obe strane, a koje može da se primeni i bude trajno. "Mi ne povlačimo 'crvene linije', ne određujemo šta će da se desi, a ako je ono što se oni dogovore stabilizujuće za region, ako može da se primeni i da bude trajno, onda ćemo verovatno da to podržimo. Čekamo da same strane postignu dogovor pod okriljem Evropske unije", rekao je Skot. Upitan...