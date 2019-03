Vučić: Srbiji nema ulaska u EU bez sporazuma sa kosovskim Albancima (VIDEO)

Beta pre 7 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija spremna da, odmah po ukidanju taksi na uvoz robe koje je uvela Priština, nastavi razgovore i dijalog koji će možda, u budućnosti, voditi ka kompromisnom rešenju."Da li će se to desiti ili neće? Mnogo je još puta pred nama, ali je uvek važnije tragati za mirom i kompromisom nego za razlozima koji bi vodili ka sukobima", rekao je Vučić nakon susreta sa italijanskim premijerom Đuzepeom Konteom u Beogradu.Predsednik Srbije izjavio je danas da Srbiji nema ulaska u EU dok, kako je rekao, "ne postignemo ovakav ili onakav sporazum sa kosovskim Albancima".On je posle sastanka sa italijanskim premijerom rekao da je to uslov bez koga Srbije neće postati deo Evropske unije."Slušali smo i francusku ministarku Loazo i italijanskog premijera Kontea u vezi članstva Srbije u EU. Mi smo uvek spremni da čujemo sve stvari ali izjave Kontea donose optimistični vetar u Srbiju, donose novu i drugačiju atmosferu", rekao je Vučić.Komentarišući kontroverze koje su nastale nakon intervjua koji je dao italijanskoj agenciji ANSA a u kom je navodno rekao da Srbija ne može da prizna Kosovo a da nešto ne dobije zauzvrat, Vučić je kazao da ništa o priznanju nije govorio osim da o tome ne može da govori jer ne postoji kompromis."Ja to svaki dan govorim, ništa čudno ni važno ne vidim u tome", rekao je predsednik Srbije.Upitan za izjavu britanskog ministra za Evropu Alana Dankana da je kosovski predsednik Hašim Tači potrošio mnogo novca kako bi u Londonu i na drugim mestima lobirao za promenu granica, Vučić je kazao da ne misli da je čudno da kosovski Albanci ulažu ogroman novac u lobiranje."Oni zvanično imaju tri ili četiri agencije u Vašingtonu sa kojima imaju višemilionske ugovore a mi nemamo nijednu i zato smo mnoge bitke izgubili. Albanci imaju strahovito jaku dijasporu u SAD, posebno u Njujorku. To je jedna od tri najmoćnije dijaspore na Menhetnu i u Njujorku. Oni rade svoj posao, mi nemamo šta da im zameramo", kazao je predsednik Srbije.Vučić je rekao da je sagovornika iz Italije upoznao sa stavom Srbije da je uvođenje taksi od 100 odsto kršenje CEFTA sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da je reč o nečemu što racionalni ljudi ne rade, ali da je, uprkos tome, Srbija spremna za nastavak dijaloga kada se to pitanje reši.Govoreći o odnosima sa Italijom, Vučić je ukazao na 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Italije i ocenio da su dve zemlje u tom periodu uglavnom gradile dobre odnose."Zahvalan sam Konteu jer je pružio podršku evropskom putu Srbije i izgovorio rečenicu zbog koje nisam mogao da sakrijem radost i zadovoljstvo. Rekao je da će Italija biti dobar i iskreni ambasador Srbije na evropskom putu. U uslovima kada dobijamo različite signale iz EU, takve reči iz tako snažne zemlje su od posebnog značaja, posebnog od kada Italija igra snažniju ulogu u EU i u regionu.Predsednik Srbije je dodao da je bilo reči i o globalnim pitanjima i najavio da će zvanični Beograd podržavati politiku Italije usmerenu na unapređenje uslova života u Evropi i ka boljoj saradnji sa ostalim kontinentima."Sa radošću gledamo na snaženje italijanske moći i italijanske države. U nama ćete imati iskrenog prijatelja", rekao je Vučić.Konte: Italija će biti ambasador Srbije na njenom putu ka EUPremijer Italije Đuzepe Konte naveo je danas u Beogradu da Italija podžava Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji i u naporima da postigne sporazum s Prištinom."Potvrdio sam podršku Italije na evropskom putu Srbije i svu podršku u svim naporima koje predsednik (Srbije Aleksanadar) Vučić ulaže u postizanje tog cilja. Italija će biti ambasador Srbije i srpskih organa na putu evropskih integracija", rekao je Konte na zajedničkoj konferenciji za novinare s Vučićem.Naveo je da Italija stoji "rame uz rame" sa Beogradom u sprovođenju reformi koje će doprineti ubrzanju pregovora Srbije s EU.On je podržao i napore Vučića da postigne sporazum s Prištinom, navodeći da Kosovo treba da pokaže "neophodni napor da obnovi pregovore" i da ukine takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, uvedene u novembru."Priština treba da pokaže neophodni napor da obnovi pregovore, da povuče takse koje su uvedene u novembru, mi se nadamo da će kompromis biti veoma brzo postignut", rekao je italijanski premijer.Naveo je da jednostrano usvajanje kosovskih taksi "ne vodi ničemu" i da je dijalog jedini način da se ubrza put ka EU, zbog čega, kako je rekao, sve strane treba da bude mudre."Izuzetno je bila mudra odluka srpske vlade prema uvođenju taksi. Pričaću sa (šeficom evropske diplomatije Federikom) Mogerini o tome na koji način Italija kao ambasador Srbije može da pomogne", kazao je.Konte je naveo da Italija u Srbiji i na celom Balkanu želi da podrži bezbednost, rast, i socijalni i privredni razvoj i dodao da je to potrebno za stabilnost.