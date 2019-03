Denver bolji od Lejkersa, Džejms preskočio Džordana

Beta pre 3 sata

Košarkaši Denvera prekinuli su niz od tri uzastopna poraza pošto su rano jutros pobedili u gostima ekipu Los Anđeles lejkersa sa 115:99, u meču koji je obeležio Lebron Džejms koji je postao četvrti najefikasniji igrač u istoriji NBA lige.Vil Barton je sa 23 poena bio najefikasniji u redovima Denvera, dok su Geri Heris i Džamal Marej ubacili po 19. Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jedan dobar meč, pošto je za 35 minuta na terenu upisao 12 poena, 17 skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte.U redovima Lejkersa najbolji je bio Lebron Džejms koji je ubacio 31 poen i tako stigao do brojke od 32.293 poena čime je sa četvrtog mesta večne liste "skinuo" legendarnog Majkla Džordana. Ispred Džejmsa sada su još Kobi Brajant (33.643 poena), Karl Meloun (36.928) i Karim Abdul-Džabar (38.387).Džavel Mekgi je dodao 16 poena za domaći tim, dok je poen manje ubacio Aleks Karuso.Denver sada ima 43 pobede i 21 poraz i drugi je na tabeli Zapadne konferencije, dok Lejkersi imaju skor 30/35 i zauzimaju 11. poziciju.Košarkaši Bostana slavili su u gostima protiv Sakramenta sa 111:109, a odlučujuće poene postigao je Gordon Hejvord dve sekunde pre kraja meča.Džejson Tejtum je predvodio Boston sa 24 poena, Al Horford je ubacio 21, a Markus Moris 19 poena.Kod Kingsa najbolji je bio Herison Barns sa 24 poena, Badi Hild je upisao 23, a Vili Koli-Stejn 19 poena.Bogdan Bogdanović je u igri proveo 28 minuta i za to vreme je ubacio 14 poena, uz četiri skoka, tri asistencije i jednu ukradenu loptu. Nemanja Bjelica je za 30 minuta na terenu upisao po pet poena i skokova i po dve ukradene lopte i blokade.Sakramento je deveti na Zapadu sa skorom 32/32, dok je Boston peti tim istoka sa skorom 40/26.Košarkaši Čikaga su na svom terenu bili bolji od Filadelfije sa 108:107.Bulsima je trijumf doneo Zek Lavin 1,6 sekundi pre kraja, a on je ujedno bio i najefikasniji u pobedničkom timu sa 39 poena. Njega su najbolje pratili Robin Lopes sa 19 i a Oto Porter junior sa 15 postigunutih poena.U redovima Filadelfije istakao se Džimi Batler sa 22 poena, Ben Simons je dodao 18, a Džej Džej Redik 15 poena. Srpski centar Boban Marjanović propustio je i ovaj meč.Košarkaši Detroita pobedili su Minesotu sa 131:114 predvođeni Andreom Dramondom koji je upisao 31 poen i 15 skokova, dok je Devin Buker u pobedi Finiksa protiv Njujorka (107:96) zabeležio rekord sezone ubacivši 41 poen.Majami je slavio protiv Šarlota sa 91:84 za treći trijumf u nizu, San Antonio je upisao četvrtu uzastopnu pobedu pošto je bio bolji od Atlante sa sa 111:104, dok je Bruklin pobedio Klivlend sa 113:107 predvođen Spenserom Dinvidijem koji je 12 od svojih 28 poena ubacio u poslednjoj četvrtini.Košarkaši Jute su slavili protiv Nju Orleansa sa 114:104, dok je Vašington bio bolji od Dalasa sa 132:123.