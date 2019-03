Bartez: PSŽ nije pokazao poštovanje prema Junajtedu

Pari Sen Žermen u revanš je ušao sa prednošću do 2:0, ali su fudbaleri Mančester Junajteda golom Markusa Rašforda sa penala u poslednjim trenucima meća, obezbedili prolaz u četvrtfinale Lige šampiona. "PSŽ nije pokazao poštovanje prema Junajtedu. U svim okolnostima protivnika treba poštovati. To je najvažnija stvar za sport i svakog sportistu. Objektivno, PSŽ je jači tim i to je pokazao u prvoj utakmici", rekao je Bartez, a prenosi...