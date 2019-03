Maja Kocijančič o platformi Prištine: EU ne komentariše stavove pojedinih strana

Beta pre 1 sat

Evropska unija "ne komentariše stavove pojedinih strana" u dijalogu Beograd-Priština i traži da vlasti u Prištini ukinu carine od 100 odsto na robu iz Srbije kako bi se pregovorima u dijalogu došlo do sveobuhvatnog pravno obavezujućeg rešenja odnosa Srbije i Kosova, izjavila je danas u Briselu portparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančič.To je bio njen jedini komentar na traženje novinara da kaže da li EU ne smatra udarcem i prekidom dijaloga zakon i platforu koji je usvojila skupština u Prištini s ključnim stavovima da pregovori moraju dovesti do uzajamnog priznavanja Kosova i Srbije, ukidanja rezolucije 1244 SB UN, kao i da Zajednica srpskih opština ne može imati izvršna ovlašćenja."Kao posrednik Evropska unija ne komentariše stavove pojedinih strana u dijalogu i jedino pregovorima može doći do sporazuma koji je od interesa za građane Kosova, Srbije i regiona", rekla je Kocijančič.Ona je dodala da "u novembru prošle godine donesena odluka vlade Kosova da uvede carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine nije od pomoći za stvaranje nužnih uslova za dijalog i zato ponavljamo zahtev EU, kao i SAD koje podržavaju dijalog i drugih partnera, da se odmah ukinu te carine".Portparolka visoke predstavnice EU Federike Mogerini je takođe podvukla da sporazum Beograd-Priština mora biti saglasan međunarodnom pravu i dobiti podršku EU i svim država članica Unije.