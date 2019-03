Selaković: Vučić upozoravao na platformu Kosova još pre pet meseci

Beta pre 44 minuta

Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić još pre pet meseci upozoravao na Platformu koju je usvojila Skupština Kosova, ali niko na to nije reagovao, te da nije siguran koje će mere Srbija preduzeti tim povodom.Selaković je gostujući na Radio-televiziji Srbije ocenio da je ta platforma zaustavila dijalog sa Beogradom, ali da ne može da govori o merama kojima će Srbija na to uzvratiti.Selaković je kazao da se platforma poziva na Ustav Kosova, a da kao ključni argument svojih stavova kosovska strana navodi mišljenje Međunarodnog suda pravde prema kome je nezavisnost u skladu sa međunarodnim pravom."Ova platforma za jedini cilj ima kako da Srbija prizna Kosovo, a uz sve to traže ratne reparacije, udeo u raspordeli imovne bivše SFRJ i suđenje Srbima za ratne zločine", rekao je Selaković.On je dodao da je Vučić do kasno sinoć razgovarao sa članovima najužeg državnog rukovodstva o merama koje će preduzeti prema Prištini. "Apsolutno sam sigran da će odgovor Vučića biti racionalan, ozbiljan, odgovoran i čvrst", rekao je Selaković.Danas u 8.30 će početi sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, koju je Vučić sazvao zbog Platforme Kosova kojom se predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica, poštovanje prava albanske zajednice u Srbiji, rešavanje svih otvorenih pitanja sa Srbijom, ukidanje Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.