Vučić: Srbija ne pristaje na ultimatume prištinske platforme, EU me je prevarila

"Bando iz Prištine, sikter pa tražite ko će to da vam ispuni, Srbija neće", rekao je Vučić na mitingu u Sremskoj Mitrovici dodajući da je Priština sa svojim zapadnim partnerima želela da unizi Srbiju. On je rekao da je Srbija za kompromis, ali da neće dozvoliti nikom da je unizi i da to nisu uspeli ni mogo jači od Prištine u istoriji. Vučić je rekao i da je Priština u prethodna tri dana digla poternice protiv deset, kako se...