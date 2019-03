Drašković: Današnji protest ne može se porediti sa 9. martom 1991. godine

Beta pre 7 sati

Predsednik Srpskog pokreta obnove (SPO) Vuk Drašković izjavio je da današnji protest u Beogradu i najavljena blokada javnog servisa RTS, ne mogu porediti sa demonstracijama koje je on predvodio pre 28 godina."Nemojmo upoređivati, ono što se ne može porediti, ovo nije ono vreme. Ništa nije isto kao 9. marta 1991. godine. On je neponovljiv i po motivima i po svojoj tragičnosti", izjavio je Drašković za televiziju Prva.On je kazao da je 9. marta 1991. godine "David pobedio Golijata", jer je "TV Bastilja" (TV Beograd) pala, bar na kratko. "Danas je samo 9. mart, sve druge je različito", dodao je on.Drašković je ocenio da je osnovna razlika u tome što više nema "one velike države", na čijim "razvalinama klasa neshvatljiva mržnja kakve nikada nije bilo među onima koji su živeli u njoj", a da je jedina sličnost u tome što se Srbija kao i pre 28 godina nalazi između istoka i zapada."5. oktobar je ubio 9. mart, jer se nismo okrenuli zapadu", rekao je Drašković i dodao da sada živimo u "slatkoj laži da Kosovo nije izgubljeno".Nekadašnji predsednik Demokratske stranke Dragoljub Mićunović i učesnik protesta iz 1991. takođe je rekao da oni nisu isti kao i današnji jer je opozicija tada bila jaka, a i zahtevi jasni.Mićunović je za televiziju N1 kazao da sada opozicija nema kredibilitet i da nema kontakte s kojima bi izneli neku novu politiku."Onda je bilo normalno da ljudi koji su krenuli u te bitke idu napred, ja sam učestvovao u svim u poslednjih 50 godina, dobio sam 10 puta batine, moraš da ideš napred...Sada su ostali bez vođstva, ide nešto tiho preko Saveza za Srbiju, ali očigledno nedovoljno sinhronizovano", kazao je Mićunović.Dodao je da je jedino što je vidljivo je nezadovoljstvo građana, ali da je ono raznovrsno i nema homogenosti.Ukazao je i da je 1991. tadašnji predsednik Jugoslavije Slobodan Milošević razgovarao s liderima opozicije i ispunio je sva četiri zahteva opozicije, dok Aleksandaru Vučiću ne pada na pamet da razgovara sa opozicijom."Izveštila se i policija u svetu, sada znaju - ne mora se odmah tući, uletati u sukobe, sem ako nisu ugroženo. Ovi protesti čak i reklamiraju vlast, u smislu - eto vidite, može da se šeta. Dok protesti ne ugrožavaju bitno režim, biće - evo, mi dopuštamo gražanima da mirno demonstriraju", rekao je Mićunović.U Beogradu su pre 28 godina organizovani prve velike opozicione demonstracije, zbog politike tadašnje državne Televizije Beograd prema opoziciji.Tokom demonstracija na kojima je učestvovalo desetine hiljada građana, poginuli su učenik Branivoj Milinović i policajac Nedeljko Kosović, a više stotina građana je povređeno.