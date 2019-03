Hejl: Cilj su uzajamna održiva priznanja Kosova i Srbije

Beta pre 5 sati

Američki državni podsekretar za politička pitanja Dejvid Hejl izjavio je danas u Prištini da je stav SAD da uzajamna održiva priznanja Kosova i Srbije treba da budu ključni deo sveobuhvatnog, obostrano korisnog sporazuma Beograda i Prištine koji mora da doprinese regionalnoj stabilnosti."Mislimo da se Kosovo nalazi ispred ključnog koraka, i da je ono na putu ka pravednijoj i prosperitetnijoj budućnosti. Sveobuhvatan, obostrano koristan sporazum Srbije i Kosova način je da se dostigne ta budućnost, gde ključnu ulogu igra posvećenost uzajamnom priznanju", rekao je Hejl posle sastanka sa premijerom Kosova Ramušem Haradinajem, predsednikom Hašimom Tačijem i predsednikom parlamenta Kadrijem Veseljijem, prenosi Kossev.Hejl je na sastanku sa urednicima Kosseva, Kohe Ditore i Gazete Ekspres rekao da je u Beograd i Prištinu došao da proceni "najbolji način na koji SAD mogu da imaju konstruktivnu ulogu" u odnosima dve strane.On je naveo da SAD nemaju stav o ishodu dijaloga Beograda i Prištine i dodao da će njega odrediti "narod dve zemlje" preko svojih lidera i "drugih demokratskih sredstava", te da "to nije na SAD"."Želim da naglasim da su Kosovo i Srbija ti koji moraju da donesu odluke koje su potrebne na tom putu i da identifikuju teme koje će se razmatrati za pregovaračkim stolom. Ali, mi verujemo da kreativnost, fleksibilnost i priznanja moraju da se ostvare, i da održivi sporazum mora da doprinese regionalnoj stabilnosti", kazao je Hejl.On je naveo da Vašington ipak da želi da podstakne postojeći napor da se dođe do dijaloga i procesa koji će dovesti do suštinskog elementa, a to je, kako je ponovio, "održivo priznanje"."Podržavamo sve što je obostrano dogovoreno i korisno za obe strane u smislu konačnog ishoda", dodao je Hejl.On, međutim, nije bio decidan kada je u pitanju podrška SAD sporazumu koji bi podrazumevao ono što se u javnosti mesecima na obe strane predstavlja kao razgraničenje i razmena teritorija."Ne želim da komentarišem priče, jasno je da je na stranama (Kosovu i Srbiji) da postignu dogovor o tome šta će biti potrebno kako bi se normalizovali odnosi i postigao dogovor, što bi dovelo do normalizacije i priznanja koje je obostrano korisno i dogovoreno, i takav dogovor će SAD podržati", rekao je zvaničnik Stejt departmenta.Hejl je kazao da nema nikakvih informacija "da rukovodstva razmišljaju o upotrebi nasilja za postizanje političkih ciljeva" i dodao da na sastancima juče i danas u Beogradu i Prištini nije čuo ništa što bi moglo da izgleda kao pretnja ili da sugeriše da su politički lideri spremni da koriste nasilje za ostvarivanje političkih ciljeva, i da bi SAD to protumačile kao neprihvatljivo."Tokom moje posete i sastanaka niko nije upotrebljavao takve reči. Sve što sam čuo odnosilo se na pronalaženje puta ka miru i stabilnosti. To je ono što sam ja čuo, dok bi sve ostalo bilo uznemirujuće. Tako da mi je drago što sam čuo to. Mislim da je sada važno da strane razmišljaju o tome kako da pronađu način dolaska do tog cilja. Na tom putu postoji mnogo prepreka i mislim da su obe strane dokazale da su dovoljno jake, a sada je vreme da pokažu da su dovoljno pametne kako bi se nastavilo sa pregovorima", naveo je Hejl.On je rekao i da je Vašingtonu stalo do svih ljudi u regionu, da je tako već godinama i da su svi ciljevi i napori SAD stvoreni radi postizanja mira i stabilnosti i izbegavanja mogućnosti nastajanja novih tragedija i ponovnog povratka u prošlost u kojoj su svi patili."Mi ta sećanja nosimo sa sobom, a još bitnije i vi. Očekujemo od rukovodstva u okolnim zemljama, ali i na samom Kosovu da urade sve što je u njihovoj moći kako bi izbegli mogućnost povratka u takvo stanje. Mi ne mislimo da postoji realan strah da će do toga doći. Mi verujemo da rukovodstvo želi da nađe puteve koji vode ka uspostavljanju još jačeg mira i stabilnosti. I zbog toga smo optimistični", dodao je Hejl.