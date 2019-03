Vučić vlastima u Prištini: Džaba ste krečili, donesite novu platformu

Beta pre 44 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli pribegao novom triku kada je najavio ukidanje taksi na srpske proizvode o čemu bi trebalo da razgovaraju pregovarački timovi Beograda i Prištine."Sad ću im reći na lepom srpskom jeziku - džabe ste krečili, nema ništa od tog posla, vi se malo opametite, pa sa pametnijom platformom da sednemo da razgovaramo", rekao je Vučić obraćajući se građanima u Smederevu.On je kazao da prištinska platforma za dijalog predviđa da "mi treba da uradimo sve što oni hoće i da treba da budemo zadovoljni što to nisu uradili ranije".Vučić je ocenio da je neodgovornost političara u Prištini, blaga reč kojom bi opisao njihovo ponašanje."Šta hoćete, a nas ucenjuje, da nas smatrate budalama, taj film nećete da gledate", poručio je Vučić.I građanima na Kosovu je poručio da ne brinu, jer je država Srbija uz njih."Srbija nije slaba kao 2004 i 2008., nije očajana i kao 2010. kada smo tražili presudu Međunarodnog suda i pravde i ne ponaše se osiono i bahato, ali je dovoljno jaka da zaštiti svako naše dete i čoveka i to svi u međunarodnoj zajednici treba da imaju u vidu", rekao je Vučić.Doćiće ljotićevci da se bore protiv fašizmaPovodom najava da će građani iz cele Srbiji na Dan pobede nad fašizmom, 9. maja, protestovati ispred zgrade Predsedništva, predsednik Aleksandar Vučić ocenio je danas da će "doći ljotićevci da se bore protiv fašizma"."Okupe se i prošetaju i šta onda? Zgrada će da padne sama od sebe i demokratija će da dođe sama od sebe", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Selevcu gde je u okviru kampanje "Budućnost Srbije" obišao preduzeća "Mikros Union".Vučić je to izjavio upitan kako komentariše izjavu potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević da protesti širom Srbije ne bi trebalo da traju "još 100 nedelja", nego do 9. maja, Dana pobede nad fašizmom, kada će se građani iz cele zemlje okupiti u Beogradu, ispred Predsedništva Srbije, ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtevi.Vučić je kazao i da tokom sinoćnjeg protesta u Novom Sadu nisu oštećene prostorije Srpske napredne stranke, već da su izlepljene nalepnicama."Mnogo su hrabri, lepe neke idiotske nalepnice. Neka ih, neka lepe, ali počistićemo mi to, kao što čistimo Srbiju od smeća i dugova koje su ostavili", rekao je Vučić.Šanse su 50-50 za dolazak jedne od najvećih evropskih kompanija u Veliku PlanuPredsednik Vučić izjavio je danas da očekuje da će nedaleko od Velike Plane dovesti jednu od najvećih evropskih kompanija.Vučić je istakao da su šanse "50-50" za dolazak takve kompanije."Čini mi se imali smo dva konkuretna Rumuniju i Bugarsku, samo mi i još jedna zemlja smo ostali", kazao je Vučić obraćajući se građanima u Velikoj Plani u okviru kampanje "Budućnost Srbije".Mediji su ranije preneli da je reč o automobilskoj kompaniji Folksvagen.Vučić je obišao i fabriku "Goša FOM" u Smederevskoj Palanci gde je kazao da će razgovarati sa dve ruske firme kako bi ponovo vratio proizvodnju vagona u taj grad.

"Razgovaraćemo sa Rusima, da vidimo da li stvari možemo da pokrenemo sa mrtve tačke", rekao je Vučić građanima.



Dodao je i da nije ni sanjao da će se toliki broj građana okupiti u Smederevskoj Palanci.



"To je zato što su ljudi osteli opasnost da se vraćaju u prošlost. Normalna i pristojna Srbija to neće da dozvoli", poručio je Vučić.



Kampanja "Budućnost Srbija" počela je 7. februara.