Vulin sa vojnim vrhom: Ratoborni potezi Prištine, izvršićemo svako naređenje

On je na sastanku u okviru Konferencije izaslanika odbrane Srbije, rekao da prištinska platforma za dijalog sa Beogradom usmerena na njegovo prekidanje i „stvara nikada težu poziciju za postizanje rešenja“, saopštilo je ministarstvo odbrane. „Svako kome je stalo do mira i do Srba na Kosovu i Metohiji, mora biti zabrinut“, rekao je Vulin na sastanku u Domu garde na Topčideru, kojem su prisustvovali načelnik Generalštaba Vojske...