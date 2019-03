Drašković: Današnji protest ne može se porediti sa 9. martom 1991. godine

"Nemojmo upoređivati, ono što se ne može porediti, ovo nije ono vreme. Ništa nije isto kao 9. marta 1991. godine. On je neponovljiv i po motivima i po svojoj tragičnosti", izjavio je Drašković za televiziju Prva. On je kazao da je 9. marta 1991. godine "David pobedio Golijata", jer je "TV Bastilja" (TV Beograd) pala, bar na kratko. "Danas je samo 9. mart, sve druge je različito", dodao je on. Drašković je ocenio da je osnovna razlika u tome...