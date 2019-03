Đanijeva nezaboravna žurka: Pred krcatom Arenom izveo najveće hitove (foto)

Radiša Trajković Đani u petak uveče napravio je nezaboravnu žurku u "Štark areni". Folk pevač je otvorio koncert pesmom "Nema me" koja je veliki hit. Arena je bila ispunjena do poslednjeg mesta i pretopstavlja se da je bilo oko 20.000 ljudi. - Dobro veče, familijo! Dobro mi došli. Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju i odmah na početku želeo bih da svim damama čestitam 8. mart - rekao je Đani. Nakon hita "Nema me", usledile su pesme...