"Šta se promenilo pa Priština opet aplicira za Interpol"

U intervjuu za TV Pink, on je rekao da je jedina promena to što je u međuvremenu još nekoliko zemalja povuklo priznanje jedostrano proglašene nezavisnosti Kosova, i što bi na novim glasanjima za članstvo u Interpol, Priština doživela još veći poraz. - Tokom cele godine i prethodnih godina, a to ćemo nastaviti i ove godine, mi razgovaramo sa svim ministrima unutrašnjih poslova, ambasadama i državama, i postavljamo pitanje šta se promenilo...