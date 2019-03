Đilas u otvorenom pismu Vučiću: Daj ostavku zbog Kosova, prepusti posao inteligentnijem

Beta pre 4 sata

Jedan od lidera Saveza za Srbiju (SzS) Dragan Đilas pozvao je danas u otvorenom pismu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da podnese ostavku, jer je, prema njegovoj oceni, u pregovorima sa Prištinom uništio poziciju Srbije, te da bi trebalo da posao prepusti nekome inteligentnijem, sposobnijem i poštenijem.Đilas je naveo da se Vučiću obraća otvorenim pismom, jer je predsednik Srbije rekao da sa opozicijom nema šta da razgovara i da će Srbi saznati za plan za Kosovo tek kada ga kaže Albancima.On je ocenio da Vučić svojom politikom ugrožava opstanak Srba i zatražio od njega da odgovori na pitanja u vezi sa pregovorima sa Prištinom.Od Vučića je zatražio da odgovori zašto su pregovori u Briselu pretvoreni iz tehničkih u razgovore o statusu Kosova i granicama Srbije."Kako je moguće da neko u šest godina pregovaranja nakon potpisivanja Briselskog sporazuma ispuni sve tačke koje su njegovi ustupci, a ne ispuni se ni jedna tačka koja je ustupak suprotne strane? Ko u pregovorima daje sve, a ne dobije ništa", upitao je Đilas.Đilas je upitao i kako je moguće da je Vučić potpisao da se policija sa severa Kosova integriše u kosovsku, da se sudske vlasti integrišu u pravni sistem Kosova, da se opštinski izbori na severu organizuju po zakonima Kosova, a da srpska strana zauzvrat nije dobila ništa."Da li su to te pobede u pregovorima koje ste slavili šest godina", upitao je on i dodao da Vučić godinama govori kako Srbija nikada nije imala veći ugled i više prijatelja u svetu."Tonija Blera si pozvao da savetuje Vladu Srbije, a Gerharda Šredera da ti govori na stranačkom skupu na godišnjicu bombardovanja. Juče si rekao da su te svi 'izdali'. Nikada nisi imao prijatelje Aleksandre Vučiću, tako da ne možeš da prepoznaš da to što se neko rukuje sa tobom pošto mu stigne ček, nije prijateljstvo", ocenio je Đilas.Đilas je upitao i zašto predstavnici Srpske liste sede u Vladi Kosova koja uvodi carine Srbiji, predlaže platforme i ne rešava ubistvo lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića."Od njihovih glasova zavisi vladajuća većina Ramuša Haradinaja, kosovskog premijera. Zašto držiš Haradinaja na vlasti, Aleksandre Vučiću? Zašto unižavaš državu Srbiju i u Minhenu na rečenicu Hašima Tačija da ne može da dozvoli Zajednicu srpskih opština pošto to nije po zakonima i ustavu entiteta koji predstavlja izgovoriš da si ti 'zbog pregovora više puta prekršio svoj Ustav', upitao je Đilas.On je dodao u pismu da to nije Vučićev Ustav, već Ustav Srbije nad kojim se Vučić zakleo kada je preuzeo funkciju predsednika Srbije."Kršenje Ustava Republike Srbije povlači posledice. Koliko vredi tvoja zakletva", upitao je Đilas.Đilas je Vučića pitao i zašto unižava građane Srbije i šest godina odbija da zakaže sednicu Skupštine Srbije na temu Kosova."Zar građani Srbije ne zaslužuju da čuju tvoj plan za koji godinama tvrdiš da postoji? Kako je moguće da Kosovo ima platformu, ima ovlašćene pregovarače od strane njihove skupštine, ima čitav tim za lobiranje u Briselu, a mi nemamo ništa od toga? Kosovo nije tvoje, Aleksandre Vučiću, ne možeš da pregovaraš o njemu kao da prodaješ stan", napisao je Đilas.Đilas je dodao da unapred zna da Vučić neće imati odgovor ni na jedno pitanje koje mu je postavio, te da zna da će ponavljati "laži o izdajnicima i lopovima"."Kao što znam da nećeš odustati od promene granica Srbije iako svako pametan shvata da to nije rešenje. Ne može se rešenje praviti na nesreći onog dela srpskog naroda koji će ostati s druge strane tih tvojih granica. Rešenje je u pomirenju Srba i Albanaca, a ne u razgraničenju", ocenio je Đilas.Prema njegovim rečima, do pomirenja ne mogu dovesti "oni koji su direktno okrvavili ruke s jedne i oni koji su huškali na rat i zločine s druge strane"."Svako sa ima imalo stida podneo bi ostavku ili se makar povukao iz pregovora u kojima je poziciju Srbije uništio. Da ti je iole stalo do Srbije prepustio bi taj posao nekom inteligentnijem, sposobnijem, poštenijem. Ti naravno to nećeš uraditi. Tebi se žuri da što pre 'rešiš Kosovo'. Zašto je to tako, odgovorićeš kada za to dođe vreme. Ne meni, i ne sada", zaključio je Đilas u otvorenom pismu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.