Đoković u trećem kolu Indijan Velsa

Beta pre 5 sati

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u treće kolo Indijan Velsa, pošto je pobedio 128. igrača sveta Amerikanca Bjorna Frantanđela posle dva seta, 7:6, 6:2.Prvi teniser sveta pobedio je posle sat i 30 minuta. On je prvi set dobio posle taj-brejka u kome je bilo 7:5, dok je u drugom setu imao lakši posao i posle dva napravljena brejka obezbedio je pobedu.Đoković je ostvario 50. pobedu u Indijan Velsu, gde ove godine pokušava da osvoji rekordnu šestu titulu.On će u trećem kolu igrati protiv Filipa Kolšrajbera iz Nemačke. Kolšrajber je pobedio Australijanca Nika Kirjosa sa 6:4, 6:4.Đoković je posle meča otišao da se pozdravi sa legendarnim američkim teniserom Pitom Samprasom, koji je gledao meč sa tribina."Mislim da sam se u prvom setu toliko trudio da ga impresioniram", rekao je Đoković.Đokoviću je to bio prvi meč na turniru, pošto je kao prvi nosilac bio slobodan na startu. Takođe, to je njegov prvi takmičarski meč otkako je krajem januara osvojio Australijan open."Čekao sam da on uradi nešto sa lopticom, pre nego da ja nešto učinim. Zbog toga je prvi set bio neizvestan. On je bio veoma agresivan i diktirao je poene tokom celog prvog seta", rekao je Đoković.