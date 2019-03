Vučić: Uvek sam spreman da saslušam mišljenje SPC o Kosovu, Irinej: Bitno je da imamo isto ...

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će o svim dešavanjima o Kosovu obaveštavati srpskog patrijarha Irineja, kao i da će uvek biti spreman da sasluša mišljenje i stavove Srpske pravoslavne crkve (SPC)."Hvala patrijarhu Irineju što nas je saslušao, hvala arhijerejima što su nas saslušali, mi ćemo njegovu svetost i sve druge obaveštavati o daljim i budućim potezima", rekao je Vučić.On je to rekao novinarima posle sastanka u Srpskoj patrijaršiji, gde je sa premijerkom Srbije Anom Brabić i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem razgovarao sa predstavnicima SPC povodom Platforme koju je usvojila Skupština Kosova.Vučić je kazao da su patrijarhu doneli tekst Platforme, za koju je ocenio da je "pokazatelj koliko neki ljudi žele izazivanje krize, a ne rešavanje problema"."Mi smo tačku po tačku i princip po princip obrazložili patrijarhu i obrazložili koliko to opasnosti nosi i koliko je teška situacija u kojoj se Srbija nalazi", rekao je Vučić.On je dodao da je Srbija uvek spremna za razgovore, ali da oni moraju biti sa onima koji su spremni za dijalog."Da vam damo imovinu i ikone i kulturno blago koje ste predvideli Platformom? Sve u redu ljudi, ali jeste li dobro, šta ste jeli, šta ste pili? Ima li i malo racionalnosti kod vas", upitao je Vučić.Patrijarh Irinej je kazao da su sastanci predstavnika države i crkve potrebni kako bi se čuli stavovi i predložio da oni budu održavani češće, "baš onako kako se budu javljali problemi" o Kosovu."Bitno je da imamo isto mišljenje o problemu i o tome kako da reagujemo. To je bila glavna tema našeg sastanka. Smatram da su ovakvi sastanci u našim prilikama veoma potrebni i poželjno je da budu što češći, upravo kako se problemi javljaju kako bismo bili upoznati", rekao je Irinej.