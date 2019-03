Horor od leta! Haos u turskom avionu: Putnicima od turbulencije pucale kosti, završili u bolnici isečeni i sa modricama! (video)

Avion je leteo iz Istanbula u Njujork, a turbulencije su otpočele 45 minuta pre sletanja na aerodrom "Džon Kenedi". Deset povređenih putnika prevezenoje u bolnicu, a ostalima je pružena pomoć na aerodromu. #FDNY confirms total patients treated at JFK Airport following a turbulent flight have been downgraded to 29 non-life-threatening injuries. FDNY continues to operate on scene. — FDNY (@FDNY) March 10, 2019 Jednom od putnika je slomljena...